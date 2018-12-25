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"1. Mehmet Ali Özel Fotoğraf Yarışması"nda ödüller verildi

Yarışmada birinciliği, 111 oy ile Ejder Kuylucu'nda çektiği fotoğrafla Yaman Özak aldı

25 Aralık 2018 Salı 21:09
"1. Mehmet Ali Özel Fotoğraf Yarışması"nda ödüller verildi

İSTANBUL (AA) - "1. Mehmet Ali Özel Fotoğraf Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Mağaracılık Federasyonunun gelenekselleştirmeyi planladığı "1. Mehmet Ali Özel Fotoğraf Yarışması"na katılan ve dereceye giren fotoğrafçılar, Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonunda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Türkiye'nin her yerinden 19 mağara fotoğrafçısının toplam 51 fotoğraf ile katıldığı yarışmada, 151 mağaracı oy kullandı ve Mağaracılık Federasyonunun bastırdığı 2019 yılı takvimine girecek 12 fotoğrafı belirledi.

Birincilik 111 oy ile Yaman Özak'ın Ejder Kuylucu'nda çektiği fotoğrafa, ikincilik Ender Usuluoğlu'nun ABD'nin Alabama eyaletindeki Valhalla Mağarası'nda çektiği fotoğrafa, üçüncülük ise Silifke'deki Gilindire Mağarasında çektiği su altı fotoğrafı ile Ali Ethem Keskin'e verildi.

Dereceye giren fotoğraflarla hazırlanan Mağaracılık Federasyonu takviminden elde edilecek gelir, Mağara Kurtarma Ekibi yararına kullanılacak.

Yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödüllerini Mehmet Ali Özel’in kardeşleri Yunus Emre Özel ve Ayşegül Özel verdi.

Birincilik ödülüne layık görülen, Yaman Özak, AA'ya yaptığı açıklamada, böylesine anlamı bir ödüle sahip olmanın mutlululuğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonunun, her türlü mağaracılık etkinliklerini organize etmek amacıyla gönüllü olarak bir araya gelmiş 7 derneğin ve 9 üniversite kulübünün oluşturduğunu dile getirerek, Mağara Kurtarma Komisyonunun ise Türkiye'de yapılan gönüllü mağara kurtarma çalışmalarının temsilcisi olduğunu kaydetti.

Özak, yarışmanın Türkiye'nin önde gelen mağara fotoğrafçılarından Mehmet Ali Özel'in anısına düzenlendiğini hatırlatarak, "Mehmet Ali, Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübünün Türkiye'nin en derin mağarasını araştırırken yerin 1200 metre altında bir sel felaketi sonucu hayatını kaybeden üyesiydi. Henüz 21 yaşında, keşif uğruna çıktığı yolculukta aramızdan ayrılan Mehmet Ali, aynı zamanda İTÜ fizik bölümünde okuyor, hayatın her alanında bilinmeyenleri çocuksu bir merakla öğrenmek için çalışıyordu." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 21:09
  1. 1. Mehmet Ali Özel Fotoğraf Yarışması
  2. Yaman Özak

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