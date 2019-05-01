1 Mayıs’ta yasa dışı gösteri yapmaktan gözaltına alınanların sayısı 137’e yükseldi İstanbul Bakırköy’de toplanan binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde taleplerini dile getirerek kutlarken, araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen farklı gruplara polis müdahale etti.

İstanbul Bakırköy’de toplanan binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde taleplerini dile getirerek kutlarken, araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen farklı gruplara polis müdahale etti. Şuana kadar yasa dışı gösteri yapmaktan gözaltına alınanların sayısının 137’ye yükseldiği bildirildi.



İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen farklı gruplara güvenlik güçlerince izin verilmedi. Yasa dışı gösteri yapmaya çalışan eylemcilere polis müdahale ederken, gün boyunca gözaltına alınanların sayısı 137’ye yükseldi. Sabah saatlerinden bu yana Bakırköy’de 3, Beşiktaş’ta 55, Beyoğlu’nda 35, Şişli’de 40 ve Kağıthane’de 4 kişi gözaltına alındı.

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