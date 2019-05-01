1 Mayıs’ta yasa dışı gösteri yapmaktan gözaltına alınanların sayısı 127’e yükseldi
İstanbul Bakırköy’de toplanan binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nünde taleplerini dile getirerek kutlarken, kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen farklı gruplara polis müdahale etti.01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39
İstanbul Bakırköy’de toplanan binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nünde taleplerini dile getirerek kutlarken, kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen farklı gruplara polis müdahale etti. Şu ana kadar yasa dışı gösteri yapmaktan gözaltına alınanların sayısının 127’ye yükseldiği bildirildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul’un farklı ilçelerinde toplanan binlerce kişi, taleplerini dile getirerek kutlarken, kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen farklı gruplara güvenlik güçlerince izin verilmedi. Yasa dışı gösteri yapmaya çalışan kişilere polis ekiplerinin müdahalesi sürüyor. İzinsiz gösteri düzenleyen grupların dağılmaları yönünde uyarıda bulunan emniyet güçleri, uyarıları dikkate almayan göstericileri gözaltına alıyor.
Gözaltına alınanların sayısı 127’de yükseldi
Alınan önlemler kapsamında sabah saatlerinden bu yana yasa dışı gösteri yapmaktan gözaltına alınanların sayısı 127’de yükseldi. Sabah ilk saatlerden bu yana Bakırköy’de 1, Beşiktaş’ta 55, Beyoğlu’nda 29, Şişli’de 38 ve Kağıthane’de 4 eylemci gözaltına alındı.
YORUM YAZ