1 Mayıs'ı tahrik edici paylaşımlara 8 gözaltı!

Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, sosyal medya üzerinden terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen A.Ü, İ.S, M.Ö, R.A, S.T, S.Y, E.U. ve E.T'yi gözaltına aldı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramada iki av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ile bin 185 fişek ele geçirildi.



