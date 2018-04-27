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1 Mayıs'ı tahrik edici paylaşımlara 8 gözaltı!

Kayseri'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'nin propagandasını yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

27 Nisan 2018 Cuma 12:00
1 Mayıs'ı tahrik edici paylaşımlara 8 gözaltı!

Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, sosyal medya üzerinden terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen A.Ü, İ.S, M.Ö, R.A, S.T, S.Y, E.U. ve E.T'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada iki av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ile bin 185 fişek ele geçirildi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:00
  1. Kayseri
  2. Kurusıkı Tabanca
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Terör Örgütü
  5. Örgüt Propagandası
  6. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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