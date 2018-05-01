1 Mayıs'ı rafting yaparak kutladılar

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, belediye işçileriyle Çatak Çayı'na geldi.

Akgül ve işçiler "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü, burada rafting yaparak kutladı.

Hacı Asım Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta belediye çalışanlarıyla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Çatak Belediyespor Rafting Takımı'nın da eşlik etmesiyle farklı bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Akgül, "Başta Çatak'taki işçilerimiz olmak üzere Türkiye'de ve dünyadaki bütün işçilerin bayramını kutluyorum. 1 Mayıs'ta geçmişte yaşanan acı olaylar var. Biz daha farklı ortamda daha güzel bir 1 Mayıs'ı bayram havasında geçirdik." dedi.