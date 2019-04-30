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"1 Mayıs'ı normalleştirmede başarılı olduk"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:- "Gazların, copların, barikatların gölgesinde 1 Mayıslar artık geride kaldı. Hak-İş ve Memur-Sen olarak bu konuda büyük bir sorumluluk üstlendik. 1 Mayıs'ın normalleşmesini sağlamaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk"- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:- "Anadolu şehirlerinde insanları 1 Mayıs ile buluşturduk. Anadolu meydanlarında tam bir şölen, tam bir bayram havasında 1 Mayısların yaşanmasına vesile oldu"

30 Nisan 2019 Salı 21:07
"1 Mayıs'ı normalleştirmede başarılı olduk"

ŞANLIURFA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazların, copların, barikatların gölgesinde 1 Mayıslar artık geride kaldı. Hak-İş ve Memur-Sen olarak bu konuda büyük bir sorumluluk üstlendik. 1 Mayıs'ın normalleşmesini sağlamaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk." dedi.

Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın 18 Mart Çanakkale Caddesi'ndeki kutlama programıyla ilgili bir restoranda basın toplantısı düzenledi.

Şanlıurfa'nın Anadolu medeniyetinin kadim şehitlerinden biri olduğunu belirten Arslan, Şanlıurfa'ya hem kendilerinin hem de Türkiye'nin teşekkür borcu olduğunu söyledi.

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Memur-Sen ile ortaklaşa olarak Şanlıurfa'da düzenleyeceklerini anımsatan Arslan, 1 Mayıs'ı Taksim ısrarından kurtarıp Anadolu'ya taşıdıklarını ifade etti.

1 Mayıs'ın ruhuna uygun olarak harekete ettiklerini vurgulayan Arslan, "Gazların, copların, barikatların gölgesinde 1 Mayıslar artık geride kaldı. Hak-İş ve Memur-Sen olarak bu konuda büyük bir sorumluluk üstlendik. 1 Mayıs'ın normalleşmesini sağlamaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk." dedi.

Arslan, sendikal örgütlenmeye müdahale başta olmak üzere çalışma hayatının sorunlarını, yarın 1 Mayıs alanında dile getireceklerini söyledi.

- "İstanbul dayatması ve diretmesinin bir anlamı yok"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın da Hak-İş ile önceki yıllarda Ankara ve Konya'da ortak 1 Mayıs programı düzenlediklerini anımsatarak, bu yıl da ortak kutlama programı düzenlediklerini belirtti.

Anadolu şehirlerinde düzenledikleri programlarla 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı fetişizmine karşı olduklarını dile getiren Yalçın, "Geçmişte İstanbul'da 1 Mayıs kutlayabilir miyiz diye denemelerimiz oldu. Fakat bu denemelerden sonra gördük ki İstanbul dayatması ve diretmesinin bir anlamı yok. Bunun üzerine Anadolu'nun bütün meydanlarını 1 Mayıs meydanı olarak kabul ettik ve birçok ilde program yaptık." diye konuştu.

Anadolu meydanlarını, 1 Mayıs meydanı yapmanın son derece faydalı olduğunu dile getiren Yalçın, "Anadolu şehirlerinde insanları 1 Mayıs ile buluşturduk. Anadolu meydanlarında tam bir şölen, tam bir bayram havasında 1 Mayısların yaşanmasına vesile oldu." dedi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 21:07
  1. 1 mayıs
  2. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  3. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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