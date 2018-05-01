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1 Mayıs'ı fırsat bilen İstanbullular, Adalara koştu!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını fırsat bilen İstanbullular, adalara akın etti. Yoğunluk nedeniyle vapur ve motor iskelelerinde uzun kuyruklar oluştu.

01 Mayıs 2018 Salı 13:24
1 Mayıs'ı fırsat bilen İstanbullular, Adalara koştu!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını fırsat bilenler adalara akın etti.

İSKELEDE METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kadıköy - Adalar iskelesinde metrelerce kuyruk oluştu. Adalara giden vapurlarda yoğunluk nedeniyle oturacak yer kalmadı. Aynı yoğunluk adalara giden motor iskelesinde de yaşandı.  Adalara girmek için kuyrukta bekleyen bir kişi, "Her zaman adalara gidiyorum ama ilk defa bu kadar yoğun olduğu gördüm" diye konuştu.

Motor iskelesindeki görevli ise 'İşler çok iyi. Yoğunluk çok fazla" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 13:24
  1. 1 mayıs
  2. iş ve emekçi bayramı
  3. adalar
  4. İstanbul

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