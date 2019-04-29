1 Mayıs tertip komitesinden miting çağrısı

Denizli’de 1 Mayıs İşçi Bayramı tertip komitesi basın toplantısı düzenleyerek Denizlilileri mitinge davet etti.

1 Mayıs Tertip Komitesi Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen toplantı ile tüm Denizlilileri yürüyüşe davet etti. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Denizli Şube Başkanı Mehmet Dede, mitingin saat 12.00’de Çınar Meydanı’nda başlayacağını ve Tokat Caddesi’nde sona ereceğini kaydetti. Mitingin izinlerinin alındığını yasal olduğunu vurgulayan Dede, “Bu mitinge Denizli’de tüm emekçiler, eğitimciler, emekliler, herkes davetlidir. 1 Mayıs’ı coşkulu bir şekilde kutlayıp emeğin haklarında bir adım daha öne gitmek için herkesi bu mitingimize davet ediyoruz. Yasal bir mitingdir” dedi.