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1 Mayıs tatilini fırsat bilenler mesainin bitimiyle birlikte yollara çıktı

1 Mayıs İşçi Bayramı’nın tatil olmasından dolayı hafta sonu tatiliyle birleştirmek isteyenler yollara dökülürken, İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63’lere çıktı.

27 Nisan 2018 Cuma 21:40
1 Mayıs tatilini fırsat bilenler mesainin bitimiyle birlikte yollara çıktı

Bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramının Salı gününe denk gelmesi ve tatil olması nedeniyle haftasonu tatilini birleştirmek isteyen İstanbullular mesai saatinin bitimiyle birlikte yollara döküldü. 1 Mayıs tatiliyle beraber 4 gün izin yapmak isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Kontrol Merkezi şuan ki verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63’e çıktı. 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 21:40
  1. İstanbul
  2. 1 Mayıs tatili
  3. trafik

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