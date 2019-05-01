0553 313 94 23

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şanlıurfa’da düzenlenecek miting öncesi basınla bir araya geldiği toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:45
“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şanlıurfa’da düzenlenecek miting öncesi basınla bir araya geldiği toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verdi.



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın Şanlıurfa 18 Mart Caddesi’nde düzenlenecek olan miting öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Kutlama programıyla ilgili açıklamalarda bulunan genel başkanlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Genel başkanlar, 1 Mayısların artık dua ve İstiklal Marşları ile başladığını, ailelerin çocukları ile birlikte katıldığı bir bayram haline getirildiği bir etkinlik olduğunu ifade etti.



İlk olarak açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hak-İş ile önceki yıllarda Ankara ve Konya’da ortak 1 Mayıs programı düzenlediklerini anımsatarak, bu yıl da ortak kutlama programı düzenlediklerini belirtti.



Anadolu şehirlerinde düzenledikleri programlarla 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı fetişizmine karşı olduklarını dile getiren Yalçın, "Anadolu şehirlerinde insanları 1 Mayıs ile buluşturduk. Anadolu meydanlarında tam bir şölen, tam bir bayram havasında 1 Mayısların yaşanmasına vesile oldu." dedi.



Bu yılda 1 Mayıs Günü’nü Memur-Sen ile ortaklaşa olarak Şanlıurfa’da düzenleyeceklerini anımsatan Arslan, 1 Mayıs’ı Taksim ısrarından kurtarıp Anadolu’ya taşıdıklarını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyada gündem oldu! Trump Suudileri nasıl emiyor?
    1. Sosyal medyada gündem oldu! Trump..
    2. Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
    3. Aliağa’da otomobil takla attı: 1 yaralı
    4. TBMM Başkanı Şentop'tan Venezuela mesajı
    5. ABD F-35'lere saldırı talimatı verdi
    6. Amanoslarda teröre geçit yok
    7. Venezuela'dan flaş açıklama: Başarısız..
    8. Hatay'da terör operasyonu! Etkisiz..
    9. Türkiye bu tepkiyi konuşuyor:..
    10. Konya merkezli 4 ilde tarihi eser..
    11. Kars'ta yük almaya gelen tır yandı
    12. El freni çekilmeyen aracı durdurmak..
    13. F-35'lere Irak’ta saldırı görevi
    14. “1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve..
    15. Rusya'dan ABD'ye uyarı: Devam..
    16. Kritik uyarı yapıldı! Önlem alınmazsa..
    17. Trump, Venezuela konusunda Küba'yı..
    18. Bolton itiraf etti: Maduro'dan sonra...
    19. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza’dan..
    20. BMMYK'den Yemen'de 250 bin kişiye..
    21. Hatay'da 5 terörist etkisiz hale..
    22. Şehit askerin cenazesi Çankırı'ya..
    23. Hatay Amanos Dağları kırsalında..
    24. BM'den Suriye krizinde Cenevre..
    25. Rize’de geri manevra yapan aracın..
    26. Taciz olayı ilçeyi karıştırdı! İl..
    27. Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri..
    28. AK Parti MYK Toplantısı
    29. 14 yaşındaki Zişan 30 saattir kayıp
    30. Ajax tarih yazmaya devam ediyor!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    YPG'li hainler saldırdı: Şehit ve yaralılar var!
    YPG'li hainler saldırdı: Şehit ve yaralılar var!
    Türkiye’ye böyle saldıracaklar! Milyonlarca dolar yatırım yaptılar
    Türkiye’ye böyle saldıracaklar! Milyonlarca dolar yatırım yaptılar
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    "Erdoğan Davutoğlu'nun yazdıklarını görmemiştir bile"
    "Erdoğan Davutoğlu'nun yazdıklarını görmemiştir bile"
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı