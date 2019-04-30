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1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar

Gaziantep’te 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyuruldu.

30 Nisan 2019 Salı 16:20
1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar

Gaziantep’te 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyuruldu.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde 01 Mayıs Çarşamba günü saat:11.30 - 14.00 saatleri arasında Kırkayak Parkında yapılacak olan basın açıklaması ve kutlama etkinliği ile ilgili alınacak trafik tedbirleri kapsamında çevredeki yollar sabah saat 07.00’dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır. Atatürk Bulvarı, Karacaoğlan Sokak kavşağı trafiğe kapatılacaktır. Gazimuhtarpaşa Bulvarı Kan Merkezi kavşağından trafiğe kapatılacaktır. Şair Fuzuli Sokağı Kemal KÖKER Caddesinden Trafiğe kapatılacaktır. Müfide Ferit Caddesinin Kaymak İsmail Paşa Sokak kavşağı trafiğe kapatılacaktır. Belibağlı Sokağın Beyaz Ahmet Ağa Sokak, Körükçü Hafız, Kara Çıkmazı, Sadık Çavuş Sokağı, 3001 Sokak Kavşağı trafiğe kapatılacaktır. Gazi Sokak ve Muhittin Şekerci Sokağın Kaymak İsmail Paşa Sokak kavşağı trafiğe kapatılacaktır. Atatürk Bulvarı, Nil Kavşağından kapatılarak araç trafiği Büyükşehir Belediyesi istikametine verilecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:20
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