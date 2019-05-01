KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Sivas ve Niğde'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırşehir'de, Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, kentteki çeşitli fabrikalarda çalışan işçiler, Eski Ankara Caddesi'nde bulunan sendika temsilciliği önünde toplandı.

Ellerinde pankartlarla alana gelen işçiler, "Yaşasın 1 Mayıs", "Birleşerek büyüyeceğiz", "Tazminatlarımıza dokundurtmayacağız" sloganı attı.

Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkan Murat Kaya, burada yaptığı konuşmada, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İşçilerden aldıkları güçle masalarda, iş yerlerinde ve ülke genelinde haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Kaya, kıdem tazminatlarının kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Çalıştıkları yerlerde iş güvencesi istediklerini vurgulayan Kaya, "Türk-İş'in aldığı kırmızı çizgi kararının arkasında olacağız. Bir gün de olsa bu ülkede iş durduracağız. Kıdem tazminatlarımıza dokunulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından, Petrol-İş Sendikası'nın Kırşehir irtibat bürosu olarak da kullanılan Petlas Çalışanları Derneği'nin açılışı yapıldı.

- Sivas

Sivas'ta Ethembey Parkı önünde toplanan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri, arama noktasından geçerek alana alındı.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alana girenler, slogan atarak Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.



Tertip Komite Başkanı Mustafa Akyol, 1 Mayıs'ta insanların emeğine, işine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için alanlarda olduğunu dile getirdi.



Konuşmanın ardından katılımcılar davul zurna eşliğinde halay çektikten sonra dağıldı.

- Niğde

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Niğde Şubesi'nce düzenlenen programda işçiler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek, "Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Direne direne kazanacağız", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol" sloganı attı.

Şube Başkanı Timur Özkan, yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın 1890'dan beri işçi ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma duygularının yansıtıldığı bir gün olarak kutlandığını söyledi.



Söz verilen 3600 ek gösterge haklarını istediklerini belirten Özkan, "Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı emekçiler olarak ülkemizi pençesine alan borsa, faiz, döviz sarmalından kurtaralım, ekonomimizi borsa ve döviz simsarlarına, tefecilere teslim etmeyelim. İşte bu yüzden tarımda, sanayide üreten bir Türkiye istiyoruz. Üretelim ki aş çıksın, iş çıksın insanımıza." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından katılımcılar olaysız dağıldı.