0553 313 94 23

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kırşehir, Sivas ve Niğde'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:09
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Sivas ve Niğde'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırşehir'de, Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, kentteki çeşitli fabrikalarda çalışan işçiler, Eski Ankara Caddesi'nde bulunan sendika temsilciliği önünde toplandı.

Ellerinde pankartlarla alana gelen işçiler, "Yaşasın 1 Mayıs", "Birleşerek büyüyeceğiz", "Tazminatlarımıza dokundurtmayacağız" sloganı attı.

Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkan Murat Kaya, burada yaptığı konuşmada, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İşçilerden aldıkları güçle masalarda, iş yerlerinde ve ülke genelinde haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Kaya, kıdem tazminatlarının kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Çalıştıkları yerlerde iş güvencesi istediklerini vurgulayan Kaya, "Türk-İş'in aldığı kırmızı çizgi kararının arkasında olacağız. Bir gün de olsa bu ülkede iş durduracağız. Kıdem tazminatlarımıza dokunulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından, Petrol-İş Sendikası'nın Kırşehir irtibat bürosu olarak da kullanılan Petlas Çalışanları Derneği'nin açılışı yapıldı.

- Sivas

Sivas'ta Ethembey Parkı önünde toplanan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri, arama noktasından geçerek alana alındı.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alana girenler, slogan atarak Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.

Tertip Komite Başkanı Mustafa Akyol, 1 Mayıs'ta insanların emeğine, işine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için alanlarda olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından katılımcılar davul zurna eşliğinde halay çektikten sonra dağıldı.

- Niğde

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Niğde Şubesi'nce düzenlenen programda işçiler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek, "Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Direne direne kazanacağız", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol" sloganı attı.

Şube Başkanı Timur Özkan, yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın 1890'dan beri işçi ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma duygularının yansıtıldığı bir gün olarak kutlandığını söyledi.

Söz verilen 3600 ek gösterge haklarını istediklerini belirten Özkan, "Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı emekçiler olarak ülkemizi pençesine alan borsa, faiz, döviz sarmalından kurtaralım, ekonomimizi borsa ve döviz simsarlarına, tefecilere teslim etmeyelim. İşte bu yüzden tarımda, sanayide üreten bir Türkiye istiyoruz. Üretelim ki aş çıksın, iş çıksın insanımıza." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından katılımcılar olaysız dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:09
  1. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  2. Niğde

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güngören’de motosikletli kuryeye tramvay çarptı
    1. Güngören’de motosikletli kuryeye..
    2. Bakırköy İncirli Caddesi’nde toplanan..
    3. Samsat’ta imam hatipli öğrenciler..
    4. Köylüye PKK’lı diyen Kılıçdaroğlu’na..
    5. Samsat’ta AK Parti Kadın Kolları minik..
    6. Samsat’ta lezzetler yarıştı
    7. Avrupa Ligi yarı final heyecanıyla..
    8. Arguvan’da muhtarlar toplantısı yapıldı
    9. Salihli Belediyesi çalışan işçileri..
    10. Torbalı Beledi̇yesinin borcu 170 milyon
    11. Gazze'de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma..
    12. Milli Mücadele Konferansı’nın son..
    13. Muğla'da karbonmonoksit zehirlenmesi
    14. SAHA İstanbul öncülüğünde iş birliği..
    15. Erzurumspor'da Bursaspor maçı..
    16. Kalın, Jeffrey ile görüştü
    17. MÜSİAD Malatya Ekonomi Ödülleri
    18. Jeffrey-Kalın görüşmesi
    19. Giresun’da 1 Mayıs kutlaması
    20. Bakırköy miting alanındaki kutlamalar..
    21. Aşırı mezhepçi Birgün yine rezil oldu!
    22. Yasa dışı balık sevkiyatına bin 635 TL..
    23. Kalın-Jeffrey görüşmesinde,..
    24. Diyarbakır'da PKK'lı 2 kadın terörist..
    25. Eskişehir’de 1 Mayıs kutlamaları
    26. Kritik görüşme sonrası Beştepe'den..
    27. BBP Lideri Destici'den Ramazan pidesi..
    28. İnşaat işçisinin 1 Mayıs mesaisi..
    29. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın..
    30. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in1..
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...