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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Her daim emekçisinin yanında olmayı hizmet anlayışının merkezine konumlandırmış bir Bakanlık olarak çalışma barışı ve toplumsal barışı güçlendirme kararlılığıyla sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz"

01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:49
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Her daim emekçisinin yanında olmayı hizmet anlayışının merkezine konumlandırmış bir Bakanlık olarak çalışma barışı ve toplumsal barışı güçlendirme kararlılığıyla sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, işçi ve emekçilerin, tüm dünyada birliğin, dayanışmanın, üretim ve alın terinin sembolü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularla tebrik ettiğini bildirdi.

Selçuk, hükümet olarak 17 yıldır emekleri ve özverileri ile Türkiye'yi bugünlere taşıyan çalışanların haklarının gözetilmesi konusunda büyük bir mücadele verdiklerini ve sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için her türlü düzenlemeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Sendikalaşma özgürlüğü konusunda geçmişte atılmamış adımları attıklarını, bir taraftan emekçilerin hak mücadelesini omuzlarken diğer yandan da 'İstihdam Seferberliği' ile kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı istihdam ettiklerini belirten Selçuk, "Bunları gerçekleştirirken en büyük motivasyonumuz, çalışma hayatının tüm fertlerinden aldığımız görüşler ve paydaşlarımızla yürüttüğümüz akıl ve güç birliği olmuştur. İşçi, işveren ve devlet olarak oy birliğiyle aldığımız 2019 yılı asgari ücret kararımız, ortak bir hedef etrafında bir araya gelebilme şuurumuzun, istişare ve birlik kültürümüzün bir göstergesi niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

- "Sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

"Son zamanlarda gündeme gelen; işçi kardeşlerimizin, özellikle mensup oldukları sendikalar konusunda maruz kaldığı çeşitli baskı ve zorba tutumlara karşı devlet olarak koşulsuz desteğimizi bir kez daha yinelemek isterim." değerlendirmesinde bulunan Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti ve anayasal bir hak olan sendika üyeliğinin en temel özgürlüklerden olduğunu vurguladı.

Hangi sendika ya da sivil toplum kuruluşuna mensup olacağının hiç kimseye, herhangi bir kurum tarafından dikte edilemeyeceğine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışanlarımızın, özgür tercihleri ve hak mücadeleleri konusunda 17 yıldır olduğu gibi bugün de tüm denetim ve yaptırım mekanizmalarımız ile yanındayız. Her daim emekçisinin yanında olmayı hizmet anlayışının merkezine konumlandırmış bir Bakanlık olarak çalışma barışı ve toplumsal barışı güçlendirme kararlılığıyla sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki 2023 hedeflerine ulaşmış bir Türkiye; çalışanı, işvereni, sendikası ve kamu kurumları ile 7'den 70'e herkesin eseri olacaktır. Bu duygularla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve kardeşlik içinde geçmesini diliyor, bugünün başta ülkemizdeki çalışanlarımız olmak üzere, dünyada özveri ve emeğiyle hayatını kazanan herkes için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:49
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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