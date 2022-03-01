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Korona Virüs 1 Mart 2022 korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Korona Virüs

1 Mart 2022 korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ikinci yıla girildi. Vatandaşlar bugün kaç yeni vaka olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var? 1 Mart güncel vaka tablosu

Yeniakit Publisher
2022-03-01 20:14:00 -
1 Mart 2022 korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları düşmeye başladı. Düşen vakalarla birlikte pek çok kişi “Bugün kaç vaka var?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

1 Mart 2022 korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Son 24 saatte 403.117 test yapıldı. 59.885 yeni vaka tespit edilirken 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vaka tablosu paylaşırken vatandaşlara aşı konusunda çağrı yaptı. Bakan Koca paylaşımında, “Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

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