1 Mart 1717: Osmanlı Devlet Adamı Defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın vefatı

Defterdar Sarı Mehmed Paşa ya da Bakkaloğlu Defterdar Sarı Hacı Mehmed Paşa 1656 yılında İstanbul’da doğdu. Dönem tarihçileri tarafından “Bakkalzâde” ve “Sarı” lakapları ile nitelendirilmiş olsa bile en bilinen lakabı “Defterdar” şeklindedir. Bunda toplamda yedi kez defterdarlık görevinde bulunmuş olmasının büyük bir etkisi vardır. Nesâyihü’l-Vüzerâ ve’l-Ümerâ adlı risalesi ile döneminin Osmanlı devlet teşkilatını anlatmış ve birtakım aksaklıklara çözüm önerilerinde bulunmuştur.







Henüz on iki veya on beş yaşındayken Ruznamce-i Evvel’e (Büyük Rûznâmce Kalemi) girdi. Sonraki süreçte Kılıç (Kıncı) Ali Efendi’nin yanında görev almaya başlayıp mali üsulleri öğrendi. Tecrübe kazandıktan sonra onun himayesi ile önce Rûznâme kâtipliğine ardından da Defterdar Mektupçuluğu’na girdi. Burada çalışırken divan başkâtibi Rami Mehmed Paşa’nın ilgisini çekti. Rami Mehmed Paşa 1703 yılında sadrazam olduktan sonra eski kapı yoldaşlığı dolayısıyla o yılın mayıs ayında Sıkk-i Evvel Defterdarlığına getirildi. Sarı Mehmed efendi başdeftardarlık makamına aralıklarla yedi defa atandı ve azledildi.







İlk başdeftardarlık döneminde Ağustos 1703’de Edirne Vakası yaşandı. Bu vaka sırasında başdeftardarlıktan azledilip yerine Abdulah Efendi getirildi. Fakat Abdullah Efendi Sultan III. Ahmed’in tahta geçmesi dolayısıyla kapıkulu askerine verilmesi gerek cülus ulufe bahşişi için gerekli finansmanı temin edemedi. Bunu üzerine ayaklanan kapıkulu askerleri Abdullah Efendi’nin azledilmesini sağlayarak Sarı Mehmed Paşa’nın tekrar başdeftardar olmasına sebeb oldular.







Sarı Mehmed Paşa gayet çabuk kapıkulu askerine cülus bahşiş dağıtmak için finansman buldu ve bu çulus bahşişini askerler dağıtıldı. Bu başarısına rağmen Sarı Mehmed Paşa yine başdeftardarlıktan azledildi ve ruznamece-i evvel unvanı eski görevine dönmek zorunda kaldı. Fakat birkaç ay sonra 1704’te tekrar deftardarlık görevine atandı. Bundan sonra yeniden azledildi. Ama 1705, 1708, 1712 yıllarında tekrar tekrar yeniden başdeftardarlığa getirilip azledildi. 1713’te ise Tersane-i Amire emini olarak görev verildi. Ayrıca yazma halinde bulunan tarih ve nasihatname türünde sayılabilecek Zübde-i Vekâiyiat ve Nesâyihü’l-Vüzerâ ve’l-Ümerâ adlı çalışmaları mevcuttur. Bunlardan Nesâyihü’l-Vüzerâ ve’l-Ümerâ tipik bir siyasetname niteliği taşıyan; devlet ileri gelenlerine faydalı öğüt ve temennilerini ihtiva eden ve bu yüksek mevkilere erişenlere bir rehber olması dileğiyle hazırlanmıştır.