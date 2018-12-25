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1. Lig takımından Emmanuel Emenike bombası!

1'inci Lig takımlarından Denizlispor, bir dönem Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike'yi transfer etmek istiyor.

25 Aralık 2018 Salı 18:23
1. Lig takımından Emmanuel Emenike bombası!

Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan yeşil-siyahlıların şu an boşta olan golcü Emmanuel Emenike ile görüştüğü iddia edildi.

Yönetim kanadından bir yalanlama gelmezken, teknik direktör Yücel İldiz'in Kardemir Karabükspor'dan eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi.

2009-10 sezonunda 28 maçta 16 gol

Türkiye'deki kariyerine 2009-10 sezonunda İldiz'in çalıştırdığı Karabükspor"da başlayan Nijeryalı futbolcu o sezon müthiş bir grafik ortaya koydu. 1'inci Lig'de 28 maçta 16 gol atan Emenike takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu. 

Süper Lig'de 23 maçta 14 gol

Ertesi sezon Süper Lig'de Karabükspor formasını giymeyen devam eden Emenike, 23 maçta 14 gol atarak transferin en gözde oyuncularından oldu. Ardından Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen Rusya'da Spartak Moskova'nın yolunu tutan 31 yaşındaki golcü, 2 sene sonra Fenerbahçe'ye geldi.

Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadı

Fenerbahçe'de 2013-14'te şampiyonluk yaşayan Emenike, o sezondan sonra düşüşe geçti. West Ham United, Al Alin ve Olympiakos'ta da görev yapan Emenike, bu sezon ise takım bulamadı.

"Gereken çalışmaları yapıyoruz"

Başkan yardımcısı Taner Atilla, en iyi takviyeleri yapacaklarını söyledi. Belirledikleri futbolcularla görüşme halinde olduklarını açıklayan Atilla, "Gereken çalışmaları yapıyoruz. İkinci yarıda daha güçlü bir kadroyla sevenlerimizin karşısına çıkacağız" cümlelerini kullandı.

Yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Yücel İldiz, katıldığı bir radyo programında, Emmanuel Emenike’nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yücel İldiz: Emenike ile görüştüm

Fenerbehçeli eski forvet ve daha önce Kardemir Karabükspor’da çalıştığı eski öğrencisi Emenike hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, Nijeryalı futbolcu ile birkaç gün önce görüştüğünü belirterek, "Emenike’yle birkaç gün önce görüştüm. Kendisi devamlı görüştüğüm bir futbolcu. Fakat Emenike’nin aldığı ücretler belli. Emenike’nin ismi Çin kulüpleriyle de anılıyor. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:23
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