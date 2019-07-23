1 kilogram uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalandılar

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan ticari araçta 1 kilogram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 29 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ – İstanbul yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi. O an araçta bulunan E.S., İ.O. ve Y.A. isimli şahıslar üzerinde de gerçekleştirilen arama neticesinde 1 kilogram eroin, 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 29 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve silaha el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.