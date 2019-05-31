1 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir illerinde sahur kaçta?

Ramazan ayının son günleri içerisinde yer aldığımız şu günlerde vatandaşlar tarafından sahur vakitleri araştırılmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara şehirlerinde bu gece kaçta sahur yapılacak? Ramazan ayının bitmesin üç gün kala büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilin sahur vakitleri sorgulanmaya devam ediyor. Peki sahur bu gece saat kaçta? İşte 1 Haziran İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere il il iftar ve sahur vakitleri...

31 MAYIS İSTANBUL İMSAK VAKTİ

Ramazan'ın 27. günü İmsak : 03:32

31 MAYIS ANKARA İMSAK VAKTİ: 03:25

31 MAYIS iZMİR İMSAK VAKTİ: 03:57

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Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.