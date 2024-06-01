1 Haziran 2017: Fevziye Nuroğlu'nun vefatı (Eczacı/Kanaat Önderi)

Fevziye Nuroğlu 1948, Gaziantep doğumlu. Babasının işi nedeniyle taşındıkları İstanbul’da hem okula hem Kur’an kurslarına gider. Fatih Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra Nişantaşı Eczacılık Fakültesi’ne (bugünkü Marmara Üniversitesi Ec­zacılık Fakültesi) girer. Okuldaki ilk ve tek başörtülü öğrencidir. Adeta diken üstünde, sürekli sorun yaşayarak eğitimini sürdürür. Ancak hiçbir taviz vermez. Üniversite yıllarında Mil­li Türk Talebe Birliği’nin Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu Başkanlığı’nı yapmaya başlar. Bu görevle birlikte genç yaşlarından itibaren sürdürdüğü vakıf hizmetlerini daha da hızlandırır.







Fevziye Hanım, 1969’da MTTB’ye bağlı Yavuz Sultan Selim Dershanesi’nin kuruluşunda yer almıştır. Ayrıca Tuba Kur’an Kursu kurucularındandır. Kurs, Fatih’de bir apartman dairesinde başlamıştır. 3 yıl burada kaldıktan sonra Süleymaniye Külliyesi’ndeki medreseye taşınmıştır. Kendisi hem burada hocalık yapar hem de Üsküdar’daki Fazilet Kur’an Kursu’nda ders verirdi. Hocamız birçok hayır hareketinin kurucusudur. Aynı zamanda bizim camianın ilk STK’larından olan HEKVA’yı Dr. Gülsen Ataseven ve birkaç arkadaşıyla (Emine Dükkan, Hidayet Dükkan) kurdu. Bu vakıf genç kızlara ve hanımlara yönelik faaliyetler yapmış, onların eğitimi yanında Şadırvan adlı bir İslamî kadın dergisini çıkarmıştır.







28 Şubat sürecinde ağır teftişler geçirdi, çok zor günler yaşadı. Din eğitimi de veren anaokullarının ilk kurucusu yine o idi. Bu okullarda medrese usulü birçok eğitmen yetişti.



