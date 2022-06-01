1 Haziran 2009: Türkiye’nin B.M Güvenlik Konseyi'nde Geçici Üye Statüsü Kazanması

Türkiye,1 Haziran 2009itibarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üye statüsü kazandı. Türkiye’nin de Batı Avrupa kotasından aday olduğu seçimler, BM Genel Kurul Salonu’nda BM’ye üye 192 ülkenin daimi temsilcilerinin oy kullanmasıyla gerçekleşti.





Ankara, Türkiye’nin 1961 yılından beri üstlenmediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini elde edebilmesi için 2003 yılından beri yoğun bir çaba sürdürmüştü.

Bu 50 yıl sonra ilk kez oluyordu. Türkiye'ye oylamada 151 ülke destek vermişti. Türkiye'nin son yıllarda değişen imajının bu sonuçta büyük payı vardı.





1 Haziran 2020: Kamu Personelinin Normal Mesaiye Başlaması

Kovid-19 salgını sürecindeki "Yeni normal" kapsamında idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran'da normal mesaiye başladı. Aynı tarihten itibaren şehirlerarası seyahat sınırlaması tamamıyla kaldırıldı, kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı açıldı, plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçti.









2 Haziran 1962: Hükümeti Kurma Görevinin Yeniden İsmet Paşa’ya Verilmesi

1960 darbesiyle devrilen Demokrat Partinin takipçisi partiler 17 Eylül 1961 seçimlerinden çoğunlukla çıkmışlardı. Ne var ki ‘21 Ekim Protokolü’ gereği ülkeye darbe liderini cumhurbaşkanı olarak dayatan Cuntacılar 27 Mayıs Darbesi’nin mimarı, eski Milli Şef İsmet İnönü’yü, partisi CHP daha az oy almasına rağmen kurulacak hükümete Başbakan olarak dayatmışlardı.





Cuntacılar bu taleplerini bizzat Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay aracılığıyla Gürsel’e bir ültimatom şeklinde ilettiler. Ordu, Başbakanlıkta İsmet Paşa’dan başka seçenek kabul etmiyordu.1961 yılının 10 Kasım günü liderleri bir kez daha Çankaya Köşkü’ne davet eden Gürsel, hükümeti kurma görevini İsmet Paşa’ya verdirmişti.





Bir süre sonra Meclis’te güçlü olan Adalet Partisi, Yassıada mahkumları konusunda affın bir an önce çıkarılması için girişimlerde bulunmuştu. Bu duruma tahammül edemeyen Başbakan İnönü, 30 Mayıs 1962’de istifa etti, böylece CHP-AP koalisyonu bozulmuştu. Hal böyle iken Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 2 Haziran 1962’de hükümeti kurma görevini yeniden İsmet Paşa’ya verdi. Paşa, çok kötü şartlar içinde AP ile ikinci koalisyon kabinesini kurdu.