1 hafta içinde eşi, kayınvalidesi ve görümcesi virüsten öldü; en son bebeğini kaybetti!

Tarsus'ta yaşayan Murat Karabulut (37), rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Karabulut’un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı. Testleri pozitif çıkan anne-kız da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.



Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Murat Karabulut, 9 gün önce hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören anne Fadime Karabulut da oğlundan 2 gün sonra yaşama veda etti. Selda Karabulut ise önceki gün aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.



Ailenin diğer kızı Şehriban Bircan'ın da koronavirüs tedavisi gördüğü, durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Bebeği de karnında öldü



Bir hafta içinde eşini, kayınvalidesini ve görümcesini kaybeden 7 aylık hamile Buket Karabulut ise yaşadığı üzüntü ve stres nedeniyle fenalaşınca yakınları tarafından kaldırıldığı özel hastanede bebeğini kaybetti. Erkek olduğu bildirilen bebek, sezaryen ile alındı. Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defnedilen bebeğin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenazede 2 çocuk annesi Buket Karabulut, yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.