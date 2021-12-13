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Korona Virüs 1 günde 10 doz koronavirüs aşısı oldu
Korona Virüs

1 günde 10 doz koronavirüs aşısı oldu

Yeni Zelanda'da ismi açıklanmayan bir kişinin para karşılığında başkalarının kovid-19 aşısını olduğu ortaya çıktı. Adamın bir günde 10 doz koronavirüs aşısı olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:40:00 -
1 günde 10 doz koronavirüs aşısı oldu

Yeni Zelandalı bir adam, aynı günde 10 doz Covid-19 aşısı yaptırdı. Stuff adlı haber sitesi, ismi açıklanmayan ve şu anda soruşturma altında olan adamın birkaç aşı merkezini ziyaret ettiğini söyledi. Yerel basın ise söz konusu adamın para karşılığında başkaları için aşı olduğunu bildirdi.

Yeni Zelanda Covid-19 aşı ve bağışıklama programı yöneticisi Astrid Koornneef, Sağlık Bakanlığı'nın konuyu çok ciddiye aldığını söyledi.

"Son derece tehlikeli bir davranış"

Koornneef, "Bu durumdan çok endişe duyuyoruz ve uygun kurumlarla çalışıyoruz. Başka birinin kimliğine bürünmek ve tıbbi tedavi görmek tehlikelidir. Bu, sahte bir kimlikle aşı olan kişiyi ve aşı yaptırmadığı halde aşı yaptırmış gibi sağlık kaydı tutulan kişinin hayatını riske atıyor” dedi.

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı olayın nerede geçtiğini açıklamadı. Ancak, adama mümkün olan en kısa sürede doktora gitmesinin tavsiye edildiği belirtildi.
Auckland Üniversitesi'nden aşı uzmanı Helen Petousis-Harris konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut çalışmaların bu kadar aşırı dozları kapsamadığını ve bir günde 10 doz aşı olan birine ne olabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

"İnanılmaz derecede bencilce"

Petousis-Harris, vücudun aşıya karşı bağışıklık tepkisi oluşturduğu için adamın bir veya iki gün boyunca yorgun hissetmesinin muhtemel olduğunu söyleyerek olayı, "İnanılmaz derecede bencilce" olarak tanımladı.

“Ölme ihtimali yok"

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Graham Le Gros, ise adamın davranışı "aptalca ve tehlikeli" olarak nitelendirdi. Adamın 10 doz aşıdan ölme ihtimalinin düşük olduğunu, ancak çok fazla doz almasınını aşının işe yaramayacağı anlamına gelebileceğini sözlerine ekledi.

Aşı olurken kimlik göstermek zorunlu değil

Diğer taraftan, Yeni Zelanda'da insanlar aşı olurken kimlik göstermek zorunda değiller. Ülkedeki birçok işletme ise yalnızca tam aşılanmış kişilerin bu yerlere girmesine izin veren yerli bir aşı sertifikası kullanıyor.

Öte yandan 5 milyon nüfuslu ülke, pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 12 bin 500 vaka ve 46 ölüm bildirdi. Yeni Zelanda, sakinlerin yaklaşık yüzde 89'u tamamen aşılandı.

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