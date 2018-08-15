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1 gram altın ne kadar? 15 Ağustos Çarşamba gram altın fiyatı canlı

Doların düşüşe geçmesiyle birlikte Kapalıçarşı'da altın fiyatları merak konusu oldu. Peki 1 gram altın ne kadar? 22 ayar altın gram fiyatı, 1 gram altın ne kadar, gram altın hesaplama, gram altın fiyatı canlı, gram altın al, 24 ayar gram altın fiyatı, yarım gram altın fiyatı, 24 ayar altın gram fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:28
1 gram altın ne kadar? 15 Ağustos Çarşamba gram altın fiyatı canlı

Doların düşüşe geçmesiyle birlikte Kapalıçarşı'da altın fiyatları merak konusu oldu. Peki 1 gram altın ne kadar? 22 ayar altın gram fiyatı, 1 gram altın ne kadar, gram altın hesaplama, gram altın fiyatı canlı, gram altın al, 24 ayar gram altın fiyatı, yarım gram altın fiyatı, 24 ayar altın gram fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

Bugün sabah itibariyle altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın, 15 Ağustos 2018 sabahında alış 234,32 satış 234,42 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı saatlerde alış 360,96 satış 370,58 liraya, cumhuriyet altını ise alış 1.600,00 satış 1.623,00 TL işlem görüyor 

 

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:28
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