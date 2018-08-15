1 gram altın ne kadar? 15 Ağustos Çarşamba gram altın fiyatı canlı

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Bugün sabah itibariyle altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın, 15 Ağustos 2018 sabahında alış 234,32 satış 234,42 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı saatlerde alış 360,96 satış 370,58 liraya, cumhuriyet altını ise alış 1.600,00 satış 1.623,00 TL işlem görüyor