1 Gecede kırışıklığa iyi gelen maske tarifi: Bu tarife talep patladı! Muz ile göz kamaştırmak ister misiniz?

Cilt bakımı maskeleri arasında en popüler ve evde hazırlanabilen doğal cilt maskelerinde kullanılan bu şifalı meyve muz sayesinde suratınıza sanki botoks yaptırmış gibi gergin ve doğallığı sağlayabilirsiniz.

Muz maskesi malzemeleri:

1 adet orta boy muz

2 yemek kaşığı bal

1/4 fincan sade yoğurt

Yukarıdaki malzemelerin hepsini bir kase içerisine alın ve püre kıvamına gelene kadar ezerek çırpın. Daha sonra cildinize sürün ve yaklaşık olarak 20 dakika cildinizde bekletin. Uygulamayı haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Bunun dışında sadece muz ile ile de bir maske yapabilirsiniz. Eğer saydığımız malzemeler yoksa ve sadece muz varsa onu da kullanarak basit bir cilt maskesi yapabilirsiniz. Gelin birlikte sadece bir muzla nasıl maske hazırlayabilirsiniz, bakalım…

Sadece muzları bir kase içerisinde ezin ve cildinize sürün. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın. Haftada iki kere uygulayabilirsiniz.

Muz maskesi ne işe yarar?

Muz maskesi, yüz bölgesine uygulandığında aynı botoks etkisi yapar. Hem cildi nemlendirir hemde yumuşaklık verirken cildi gerginleştirir. Muz içerisinde bulunan vitaminler sayesinde ise cildin yaşlanmasını ve kırışmasını geciktirir. Özellikle yüz bölgesinde daha fazla kırışıklıkların olduğu bölgelere daha hassasiyet gösterirseniz, çok daha iyi olur.