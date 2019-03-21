+1 farkla deprem tatbikatı

Ankara’da down sendromlu çocuklar, ‘Down Sendromu Farkındalık Günü’nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Sincan Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören down sendromlu çocuklar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen simülasyon afet eğitimi derslerini okullarında uyguladı. Etkinlikle ilgili bilgi veren AFAD Sosyal Çalışma ve Eğitim Uzmanı Gamze Yıldırım, deprem simülasyon merkezinde eğitim alan Sincan Özel Eğitim Meslek Okulu öğrenci ve öğretmenlerinin bunu okullarında da uygulamak istediklerini belirterek, “Okuldaki eşyalarını sabitlediler ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdiler. Bugün Down Sendromu Farkındalık Günü. Bu günün anlam ve önemine binaen biz de buraya geldik ve öğrencilerimizin hazır olduğunu bu tatbikatla da görmüş olduk” diye konuştu.

Teorik eğitimlerin çok kalıcı olmadığını, bu sebeple AFAD Simülasyon Merkezi’ni ziyaret ederek uygulamalı eğitim almak istediklerini vurgulayan Özel Eğitim Öğretmeni Ayşe Saçal, oyunlarla bezenmiş eğlenceli bir eğitim aldıklarını söyledi. Saçal, "Depremle ilgili, doğal afetlerden korunmayla ilgili bilgilendirildik. Döndüğümüz zaman öğrencilerimizin çok şeyi hatırladıklarını gözlemledik ve okulumuzda da bununla ilgili uygulama yapmak istedik. Bunun olabildiğince kalıcı hale gelmesini istedik. Bizim için çok keyifliydi” dedi.

Down sendromlu öğrenci Havva Güleç, hem eğitici hem de öğretici bir afet eğitimi aldığını ifade ederek, deprem anında yapılması gerekenleri tekrar etti ve öğrendiklerini evde de uygulayacağını söyledi.

Dilara Kayıkçı adlı öğrenci, deprem anında çök, kapan, tutun uygulaması yaptıklarını ve sonrasında güvenli bölgeye gittiklerini anlattı.

Simülasyonda uygulamalı eğitim aldıklarını belirten Hasan Hüseyin Mülayim adlı öğrenci de, depremde ne yapması gerektiğini öğrendiğini söyleyerek, “Bu hazırlıklardan önce binalarımızın sağlam olması gerekiyor. Evimiz sağlam olursa ve ne yapmamız gerektiğini bilirsek depremden korkmamıza gerek kalmaz. Ben artık nasıl korunacağımı biliyorum” şeklinde konuştu.