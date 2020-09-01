1 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Eylül "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 47 artarak 6 bin 417'ye yükseldi. 1572 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 271 bin 705'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 3 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 245 bin 929 oldu. Son 24 saatte 109 bin 443 kişiye test yapıldı. Ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.