1. Eflani Göl Satranç Turnuvası sona erdi



KARABÜK (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu ve Eflani Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 1. Eflani Göl Satranç Turnuvası tamamlandı. Eflani ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ortakçı göleti kenarında düzenlenen turnuvada ilk tur öncesi, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul sembolik hamle yaptı. Sekiz ilden 100 sporcunun katıldığı turnuva, 4 kategoride gerçekleştirildi. Organizasyonda, açık kategoride Osman Ünal, 12 yaş kategorisinde Ahmed Etka Taşçı, 10 yaş kategorisinde Yağız Eymen Açıkgöz ve 8 yaş kategorisinde Ayberk Cavit Akdere birinci oldu. Dereceye girenlere ödül ile madalyaları, İbrahim Ertuğrul ve federasyon yetkilileri tarafından verildi. Eflani Belediye Başkanı Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın ilkini gerçekleştirdiklerini, katılımın yoğun olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, organizasyonu geleneksel hale getirmeyi istediklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.