1. Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası sona erdi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 1. Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası "Altın Jebe" tamamlandı.

Nur Sultan Etno Festivali çerçevesinde düzenlenen şampiyonanın ikinci ve son gününde Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Macaristan, ABD, Suriye, Moğolistan, Güney Kore, Finlandiya, Polonya ve Romanya'dan gelen 25 sporcu "Türk" ve "Kazak" stillerinde yarıştı.

Yarışmada Kazakistanlı sporcu Ayköz Yeralhan birinci, Moğolistanlı sporcu Erdene Erdeneso ikinci olurken, Güney Kore'den Li Syon Ho üçüncülüğü kazandı.

Şampiyonada Türkiye'yi sporcular Yavuz Ayaz ve Alperen Alkan temsil etti. Yavuz Ayaz, "Kazak" stilinde 90 puan üzerinden 60 puan toplayarak birinci oldu, ancak genel değerlendirmede dereceye giremedi.

Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki yarışmalara 3 yıldır katıldığını belirterek, geçen seneden farklı olarak bu sene sadece genel klasman madalyalarının verildiğini söyledi.

Türkiye'de ve diğer uluslararası yarışmalarda her stil için ayrı ayrı madalya verildiğine işaret eden Yavuz Ayaz, "Burada Kazak parkurunda birinci olmama rağmen madalyamı alamadım." ifadesini kullandı.