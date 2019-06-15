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1. Down Akademi Çalıştayı başladı

Karabük Valiliği, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi, Sağlık-Sen ve KBÜ Tıbbi Araştırmalar Kulübü işbirliğinde Avrupa Birliği Sivil Düşün Platformu desteği ile bu yıl birincisi düzenlenen Down Akademi Çalıştayı açılış töreni ile başladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:42
1. Down Akademi Çalıştayı başladı

Karabük Valiliği, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi, Sağlık-Sen ve KBÜ Tıbbi Araştırmalar Kulübü işbirliğinde Avrupa Birliği Sivil Düşün Platformu desteği ile bu yıl birincisi düzenlenen Down Akademi Çalıştayı açılış töreni ile başladı.


Safranbolu Cinci Han’da gerçekleştirilen çalıştayın açılış törenine Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili ve TBMM Down Sendromu Komisyon Üyesi Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, İl emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda; Tıbbı Araştırmalar Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Demir, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, Down Sendromu Derneği Öz Savunucusu İrem Arslan, Proje Koordinatörü Hatice Bilici ile Karabük Milletvekili, TBMM Down Sendromu Komisyon üyesi Dr. Hüseyin Avni Aksoy tarafından konuşmalar yapıldı.


Özel Şafak Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan Zeybek ve Ritm gösterisinin ardından kürsüye gelen Vali Fuat Gürel, “Bu önemli bir konu ile ilgili burada bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Çünkü toplumumuzun büyük bir kesimini ilgilendiren bir konu. Bu çalıştayın güzel sonuçlara ulaşacağını düşünüyorum. Devletimiz son yıllarda engelli bireyler için çalışmalar yapsa da çok güzel şeyler yapsa da bu özel bireyler için ne yapılsa az kalır diye düşünüyorum. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İyi bir eğitim süreci ile birlikte bu kardeşlerimizin de neler yapabileceklerini, neler başarabileceklerini görüyoruz.”diye konuştu.


Protokol konuşmaları ve plaket takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile 1. Down Akademi Çalıştayı ilk oturumu sona erdi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:42
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