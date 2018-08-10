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1 Dolar kaç TL? Dolar 6 TL mi oldu? Dolar kaç TL? Dolar bugün 6 TL mi oldu?

Son dakika dolar sabah saatlerinde 6 TL’yi aştı. Türkiye ile ABD arasındaki Rahip Brunson krizi devam ederken, son dakika dolar 6 TL’nin üzerine çıktı. Dolar kurunda beklenmedik olarak son dakika gelişmeleri yaşanırken, dolar neden yükseliyor? Dolar daha ne kadar yükselecek? Doların yükselmesinin sebebi ne? Dolar ne zaman düşecek? Dolar kaç TL oldu? Dolar kuru güne nasıl başladı? Soruları merak konusu

10 Ağustos 2018 Cuma 11:12
1 Dolar kaç TL? Dolar 6 TL mi oldu? Dolar kaç TL? Dolar bugün 6 TL mi oldu?

Son dakika dolar sabah saatlerinde 6 TL’yi aştı. Türkiye ile ABD arasındaki Rahip Brunson krizi devam ederken, son dakika dolar 6 TL’nin üzerine çıktı. Dolar kurunda beklenmedik olarak son dakika gelişmeleri yaşanırken, dolar neden yükseliyor? Dolar daha ne kadar yükselecek? Doların yükselmesinin sebebi ne? Dolar ne zaman düşecek? Dolar kaç TL oldu? Dolar kuru güne nasıl başladı? Soruları merak konusu

Dolar kuru güne 6 lira üzerinde başladı. 10 Ağustos Cuma günü saat 9:30 itibari ile Dolar kuru piyasalarda 6,0494 olarak görülmekte. Dolar güne %8.9 oranında rekor büyüme ile başladı. Dolar bir saat içerisinde yaklaşık %10 büyüme gösterdi. Dolar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Dolar açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz akşam memleketi Rize'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında 'Onların Doları varsa bizim de Allah'ımız var' diyerek vatandaşlara dolar kuru hakkında seslendi.

Son günlerde doların zirvelere tırmanması yatırımcıların yanında vatandaşları da tedirgin ediyor. Yeni güne başkarken dolar sabah saatlerinde 6,032 liradan işlem gördü. Gün içinde ise 5,8683 TL oldu. Euro/TL ise 7 TL'yi aştı, bir süre sonra 6,9513 seviyelerine geriledi.

Yaşanan sert inişler çıkışlar tüm ilginin dolara dönmesine neden olurken, şimdi herkes dolar kurunun önümüzdeki dönemde nereye gideceğini merak ediyor. Son birkaç gündür rekor üstüne rekor kıran dolar alış 5,8618 satış ise 5,8683 TL olarak işlem görüyor. Doların ne zaman düşeceği merak konusu olurken, Merkez Bankası'nın dolara müdahale edeceği konuşuluyor.

HAZİNE BAKANI YENİ EKONOMİ MODELİNİ AÇIKLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün saat 14.30'da yeni ekonomi modelini açıklayacak.  Uzmanlar, yükselişin devamında 5,8680 ve 6,0260 seviyesinin direnç olarak izlenebileceğini belirtiyor. Geri çekilmelerde ise 5,6050 ve 5,4230 destek oluşturabilir.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 11:12
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