‘1 derecelik’ tavsiye laikçi yobazları kudurtmuştu! O AB ülkesi bakanın tavsiyesini uyguladı!

Laikçi yobazların ‘alay’ ettiği tavsiyeyi Hollanda hükümeti uygulamaya koydu.

Laikçi yobazlar alçakça saldırmıştı!

TBMM Meclis Komisyonu'nda konuşan Bakan Dönmez'in, ''Kombiyi 1 derece kısarak faturalarda yüzde 7'lik tasarruf sağlanabilir'' önerisinde bulunmuştu. Uzunca yaptığı konuşmanın içinden işine gelen kısmı cımbızlayarak alan laikçi yobazlar, Dönmez’e ‘alçakça’ saldırılarda bulunmuştu.

Devlet dairelerinde iki derece düşecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “1 derecelik” tavsiyesiyle alay eden muhalefete en büyük ders Hollanda’dan geldi. Hollanda hükümeti, artan enerji krizi ve Rus doğalgazına bağımlılığı azaltmak için devlet dairelerindeki kaloriferlerin ısısını iki derece düşürecek. Resmi kurumlarda yaz aylarında da daha az klima kullanılacak.

Halka ‘duşta az kal’ çağrısı yapıldı

Hükümet, halka da kombileri gündüz en fazla 19 derece, gece ise 15 derecede tutmalarını ve duşta daha az kalmaları çağrısında bulundu.

Fiyatların artması üzerine yeni tedbirler alındı

Hollanda'da Mart ayı enflasyonu, 1975 yılındaki petrol krizinden bu yana en yüksek düzeye ulaşarak 11,9 oldu.

Enflasyonun en büyük nedeni olarak Ukrayna'nın işgali ve yaşanan savaş nedeniyle enerji fiyatlarının hızla artması gösteriliyor.

‘Hepimiz biraz yoksullaşacağız’

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Hepimiz biraz yoksullaşacağız" derken, hükümet enerji krizini önlemek ve Rus doğalgazına bağımlılığı azaltmak için ulusal çapta bir enerji tasarrufu kampanyası başlattı.