1. derece askeri yasak bölgede PKK’lı terörist yakalandı Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, askeri yasak bölge içerisinde, Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapan PKK’lı İ.

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, askeri yasak bölge içerisinde, Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapan PKK’lı İ.K. isimli şahıs, hudut kartalları tarafından yakalandı. PKK Terör Örgütü ile bağlantısı bulunan İ.K. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde 1. Derece askeri yasak bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 04 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 05.30 sıralarında, Hudut Karakolu devriyesi tarafından askeri yasak bölge içerisinde, Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapan, PKK Terör Örgütü ile bağlantısı bulunan İ.K. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına İ.K. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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