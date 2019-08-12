1 buçuk tonluk kurbanlık boğanın alıcısı çıkmadı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 30 bin TL’den satışa sunulan dev kurbanlık boğa elde kaldı. Pazardan çekilen hayvan çiftliğe götürüldü.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde açılan kurbanlık hayvan satış pazarında yoğunluklar devam ederken, pazar alanına getirilen kurbanlıklardan dev boğa pazarın en gözdesi olarak ilgi odağı olmuştu. 6 gündür kurbanlık pazarında bulunan ve görünümüyle hayretlere düşüren boğa elde kaldı. Daha önce 30 bin TL’ye satışa sunulan 1 buçuk tonluk boğa, pazardan çekilerek güçlükle bindirilen kamyonetle çiftliğe götürüldü.

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