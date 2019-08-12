1 buçuk tonluk kurbanlık boğanın alıcısı çıkmadı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 30 bin TL’den satışa sunulan dev kurbanlık boğa elde kaldı. Pazardan çekilen hayvan çiftliğe götürüldü.12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:36
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde açılan kurbanlık hayvan satış pazarında yoğunluklar devam ederken, pazar alanına getirilen kurbanlıklardan dev boğa pazarın en gözdesi olarak ilgi odağı olmuştu.
6 gündür kurbanlık pazarında bulunan ve görünümüyle hayretlere düşüren boğa elde kaldı. Daha önce 30 bin TL’ye satışa sunulan 1 buçuk tonluk boğa, pazardan çekilerek güçlükle bindirilen kamyonetle çiftliğe götürüldü.
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