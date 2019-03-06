1 aydır kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu Edirne'de 1 aydır kayıp olan Evren Kandemir'in cansız bedeni balık ağına takılı halde bulundu.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 1 ay önce evden balık tutmak için çıkan ve 1 aydır kayıp olarak aranan Evren Kandemir'in cesedi nehir de balıkçılık yapan kişiler tarafından balık ağına takılarak bulundu. Balık avlamak için ergene nehrine doğru çıkan balıkçılar balık ağını toplamak için gittiklerinde cesetle karşılaşarak, durumu emniyete bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yapılan incelemelerin ardından cesedin 1 aydır kayıp olarak aranan Evren Kandemir'e ait olduğu belirlendi. Evren Kandemir'in cenazesi Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna daha sonra Adlı Tıp Kurumuna sevk edilecek.

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