600 imzayı 1 ayda sayamayan CHP'den komik 24 Haziran iddiası

Parti içindeki muhalif CHP'liler, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirip yerinde Muharrem İnce'yi geçirmek için imza toplamaya başlamış, olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı 1 ayda zar zor sayılabilmişti. 600 imzayı bile saymayı beceremeyen CHP'nin Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, 24 Haziran seçimlerinde 2,5 milyon sahte oyun kullanıldığını iddia etti.

"BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLE..."

25 ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır bilinen bir gerçek ilk kez ciddi bir araştırma ile sandık sandık ve isim isim yapılan bilimsel bir araştırma ile ortaya konulmuştur" diyerek şunları ekledi:

"CHP Parti Meclisi'nde sunumu yapılan rapora göre 2.5 milyon sahte oy kullanılmıştır. Aradan 7 gün geçti ve ben bu rapora ulaşamayı başaramadım" dedi.

İşte Pekşen'in paylaşımı: