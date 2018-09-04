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600 imzayı 1 ayda sayamayan CHP'den komik 24 Haziran iddiası

Muharrem İnce'nin, genel başkan Kılıçdaroğlu'nu devirip koltuğu ele geçirmek için harekete geçmesinin ardından, olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısını 1 ayda sayamayan CHP'nin Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, 24 Haziran seçimlerinde 2,5 milyon sahte oy kullanıldığını iddia etti.

04 Eylül 2018 Salı 16:44
600 imzayı 1 ayda sayamayan CHP'den komik 24 Haziran iddiası

Parti içindeki muhalif CHP'liler, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirip yerinde Muharrem İnce'yi geçirmek için imza toplamaya başlamış, olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı 1 ayda zar zor sayılabilmişti. 600 imzayı bile saymayı beceremeyen CHP'nin Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, 24 Haziran seçimlerinde 2,5 milyon sahte oyun kullanıldığını iddia etti. 

"BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLE..."

25 ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır bilinen bir gerçek ilk kez ciddi bir araştırma ile sandık sandık ve isim isim yapılan bilimsel bir araştırma ile ortaya konulmuştur" diyerek şunları ekledi:

"CHP Parti Meclisi'nde sunumu yapılan rapora göre 2.5 milyon sahte oy kullanılmıştır. Aradan 7 gün geçti ve ben bu rapora ulaşamayı başaramadım" dedi.

İşte Pekşen'in paylaşımı:

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 16:44
  1. Trabzon
  2. Haluk Pekşen
  3. CHP
  4. 24 Haziran
  5. Muharrem İnce
  6. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • SADERCOMSADERCOM1 sa önce
    EGER SAHTE OY KULANILDIYSA BUNU YAPACAK OLANDA CHP VE HDP DIR BUNLAR SAHTEKARLIKTA VE YALANDA BIR NUMARA ASAGILIK SE...ZLER.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Olmayan rapora nasıl ulaşacaksın... 
  • şenolşenol52 dk önce
    sahte oyun bilimsel araştırmasımı olur, kim kime nerede kimlerle ilgili yaptırmış, çamur at izi kalsın, siz sadece atın, açık ara kazanmış bir parti, ki Cumhuriyet tarihinin en açık şeffaf seçimlerine Ülkenizi karalamak küçük düşürmek adına çamur atmanız kaybettiğiniz gerçeğini değiştirmediği gibi kendinizi küçük duruma düşürüyorsunuz, partiniz bile sandıkları takip etmesini beceremiyor, bide sahte oy konusunda sayı belirtiyorsunuz, kendinizle çelişiyorsunuz
  • melih53melih531 sa önce
    bence bu chp li ..önce halk adına denetim ve yönetim yaptıkları ve halka karşı çok büyük sorumlulukları olduğu işbank yönetimindeki chp lilere bi sorsunlar..işfinans borsada nasıl el değiştirdi.**sistem nasıl oldu..ardından işgyo ve tskb **hisselerindeki abidikler.**tesadüf hep aynı kişilere ***sonra işyatırımın işgirişim fiyat istikrarı sevdası ısrarlı .***tuhaf..işfinans işgyo tskb yı görmüyorlar illa işgirişim.**tuhaf..bu chpl i,biraz oraları araştırısın bence**maden orada.**
  • sactunsactun53 dk önce
    CHP LIhaluk denilen mahluk2,5 milyon sahte oy tam o kadar fazlaoyu muharem ince almistidemek onun icin kilicdaroglu muharemden daha az oy aldi simdianladik haluk denilen CHP li yalanci mahluk.
  • mehmetmehmet58 dk önce
    aynaya bakmiş kendini görmüş
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