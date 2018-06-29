THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo...

Küresel iklim değişikliği, yaz aylarında dolu ve yağmurlar olduğu kadar yıldırımları da arttırdı.

29 Haziran 2018 Cuma 08:16
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo...

Savaş Gencer (26), 29 Mayıs’ta Van’da evinin önünde, Mustafa Körlü (49), 31 Mayıs’ta Kahramanmaraş’ta yağmurdan korunmak için sığındığı ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Gencer ve Körlü gibi 11 kişi son bir ayda yıldırım düşmesi sonucu öldü. 

ŞEMSİYEDEN KAÇININ

Uzmanlar, yıldırım çarpmasına bağlı can kaybının en çok ilkbahar ve yaz aylarında yaşandığına dikkat çekiyor. Fırtınalı havada metal eşyalardan uzak durmak gerektiğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Cansız, “Yıldırım yüksek miktarda elektrik akımından oluşması sebebiyle, akımın kolay iletildiği ortamda yayılma eğilimindedir. Yıldırımın isabet ettiği metalin temas ettiği her şey akıma kapılır. Üzerimizde taşıdığımız metal eşyanın büyüklüğüne göre de risk artar. Yıldırım düşme olasılığı yüksek yerlerde şemsiye kullanmayın” dedi. 

FIRTINADA BANYO YAPMAYIN

Cep telefonu, bluetooth kulaklıkların da yıldırıma davetiye çıkarttığı iddialarla ilgili uzmanlar, fırtınalı havalarda metal aksamlı telefon kullanılmamasını öneriyor. Fırtınalı havada evde metalden yapılmış tesisatın kullanımından kaçınılması gerektiğini belirten Cansız şu uyarılarda bulundu: “Yıldırım evinize, binanıza veya yakındaki diğer yerlere çarptığında tesisatınızdaki metal borulara elektrik yükü verebilir. Bu borulara bağlı tesisatı kullanıyorsanız elektrik çarpmasına neden olur. Bu sebeple fırtınalı havalarda banyo yapmayın. Lavabo veya musluk kullanmayın.” 
“Fırtınalı havada evde bulunan elektronik eşyaları kapatın” diyen Cansız şöyle devam etti: “Televizyonları, bilgisayarları, klimaları ve diğer cihazları kapatın. Kablosuz veya batarya ile çalışan cihazları kullanın. Açık pencereden, kapıdan veya sundurmadan fırtınayı izlemeyin. Kapatılmamış alanlar güvenli değildir.” 

DURAKLARDAN UZAK DURUN 

Fırtınalı havada metal olduğu için şehir içinde bulunan otobüs durakları ve benzer küçük yapılardan uzak durmak gerektiğini kaydeden Cansız sözlerine şöyle devam etti: “Fırtınada nemin veya suyun bulunduğu yüzeylerde veya yerlerde durmayın. Elektrik akımı suyun bulunduğu yüzeyle temas edeni çarpabilir.” 

ÇÖK-KAPAN, HEDEF KÜÇÜLT

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da, fırtınada doğada yürüyüş yapan veya hayvan otlatanların bir çukur bulup tehlike geçene kadar, ‘çök, kapan, tutun’ pozisyonunda beklemesini gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Kadıoğlu, şu uyarılarda bulundu: “Gök gürültüsünü duyulmaya başlandığında korunmak için öncelikle kapalı ortama girmek gerekir. Ağaç altından ziyade kapalı yere sığınmak gerekir. Kapalı bir alan yoksa su almayacak bir çukur bulmak lazım. Bu çukurda ucundan iki ayağı birleştirerek ‘çök, kapan, tutun’ pozisyonunda tehlike geçene kadar beklemek lazım. Bu pozisyon deprem, yıldırım, hortum, heyelan ve uçak kazasında da uygulanır. Amaç hedefi küçültmek.”

Hürriyet

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:16
  1. Van
  2. Kahramanmaraş
  3. İstanbul
  4. FIRTINA
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
    1. Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
    2. Katliamı yapan ABD'linin kimliği..
    3. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
    4. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
    5. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    6. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    7. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    8. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    9. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    10. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    11. İstanbul lise taban puanları 2018..
    12. Ankara liseleri taban puanları..
    13. Yerli Yörük sahneye çıktı
    14. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    15. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    16. Fatih Portakal böyle veda etti
    17. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    18. Mantı tarifi
    19. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    20. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak