0553 313 94 23

1 asırdır tuz satıyorlar

Çankırı’da yaklaşık bir asırdır tuz satışı yapan Güray Güneşülke, babasından kalan tuzcu dükkanında baba mesleğini sürdürerek torununun da bu mesleği devam ettireceğini ifade etti.

15 Şubat 2019 Cuma 08:52
1 asırdır tuz satıyorlar

Çankırı’da yaklaşık bir asırdır tuz satışı yapan Güray Güneşülke, babasından kalan tuzcu dükkanında baba mesleğini sürdürerek torununun da bu mesleği devam ettireceğini ifade etti.


Çankırı’da 83 yaşında babasından kalan tuzcu dükkanını işleten Güray Güneşülke, "1 asırdır devam ediyor burası. Babadan oğula, oğuldan toruna bir asırdır devam ediyor. İlk açıldığında bakkal olarak işletiyorduk. Tuz da satıyorduk. Kredi kartları çıkınca tuzculuğa başladık, bakkal işini bıraktık. Babamdan öğrendiğimin onda birini şimdi göremiyoruz. Çankırı’nın tuzunu biz direkt olarak mağaradan temin ediyoruz. Tuzları biz kısımlara ayırıyoruz. Yemek tuzu, hayvan tuzu, sanayi tuzu diye. Beyaz olanını öğütüyoruz piyasaya sürüyoruz. Diğerlerini de hayvanlar içinayırıyoruz. Eskiden mağaradan tuz alırken 3 4 tuzcu vardı. Bize kaliteli tuz verirlerdi, şimdi onlar geçti. Şimdi rica minnetle dükkandaki tuzu temin edebiliyoruz” dedi.


Güneşülke, “Bize dışarıdan gelen tuz sadece lamba yapmak için getiriyoruz. Herkes kendinden sorumlu. Çankırı’da 4 tuzcu vardık şimdi 100 tuzcu olduk. Tuzun A’sını bilmiyorlar, ama tuz satıyorlar. Burası babamdan bana kaldı. Benden oğluma, oğlumdan da torunuma kalacak" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 08:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kombi bakım ve kullanımında doğru bilinen yanlışlar çok fazla"
    1. "Kombi bakım ve kullanımında doğru..
    2. Trampolinde Türkiye’yi Doğukan..
    3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
    4. MKE Ankaragücü galibiyete odaklandı
    5. İşsizlik rakamları açıklandı
    6. PKK propagandası yapan 30 kişiye..
    7. Basketbol: Haftanın programı
    8. Aydın’da kaçak içki operasyonu
    9. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    10. Venezuela Devlet Başkanı Maduro:..
    11. Kahvehane tuvaletinde silahlı saldırı
    12. Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
    13. e-Çiftçi sistemi devrede
    14. Nevşehir Belediyesi çöp konusuna köklü..
    15. İşsizlerin umudu, sokak ekonomisi
    16. Valilikten asılsız iddialara yanıt
    17. İşsizlik rakamları açıklandı
    18. Van’da 160 yerleşim yeri ulaşıma..
    19. Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın..
    20. Yogayı Etiler’de öğretsinler, devlet..
    21. Ünal Karaman kadroda değişikliğe..
    22. Knicks 18 maç sonra kazandı
    23. Başkan adayı Dülgeroğlu, destek istedi
    24. Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosundan..
    25. Hakkari için kuvvetli kar yağışı..
    26. MKE Ankaragücü, Akhisarspor..
    27. (Özel) Bursa’da köpek dehşeti kameraya..
    28. "Psödomiksoma peritonei sıcak..
    29. Resimde dünya ikincisi oldu
    30. İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir..
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!