1 Aralık 2014: Akademisyen Osman Öztürk'ün vefatı
Onlar; yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Akademisyen Osman Öztürk'ü hayırla yâd ediyoruz.
1944 Tarsus doğumlu olan Osman Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. Öztürk aynı fakültenin ‘Tarih Bölümü’nde doktorasını tamamladı.
Prof. Dr. Osman Öztürk, Hacettepe, Marmara, Sakarya, Dokuz Eylül ve Kırklareli üniversitelerinde görev aldı.
Yayınlanmış 15 kitabı, 120 civarında Türkçe-Arapça-İngilizce makale ve uluslararası toplantılara sunulmuş tebliğleri vardır.
Arapça, Farsça ve İngilizce biliyordu.