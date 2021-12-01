1 Aralık 1921: Meclisteki İkinci Grup’un Diplomat Tayinine Karşı Çıkması

1920’de açılan 1.Meclisteki İkinci Grup, Mustafa Kemal Paşa’nın hem Meclis hem hükûmet başkanı ve aynı zamanda başkumandan olarak bütün yetkileri elinde toplamış olmasından endişe ettiklerini gizlemiyorlardı.

1 Aralık 1921’de Heyeti Vekile’nin Meclis’in bilgisi dışında yaptığı bir diplomat tayini benzer tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Bu tarihte, İstanbul Mebusu Ahmet Muhtar Bey'in Tiflis temsilciliğine tayin edildiğini belirten ve Meclisten bu mebusun izinli sayılmasını isteyen Heyeti Vekile tezkeresi mecliste okunmuştu. Tezkere okunur okunmaz söz alan Karesi mebusu Hasan Basri (Çantay) diplomat tayini yetkisinin meclise ait olduğunu, dolayısıyla Ahmet Muhtar Bey'e sadece izin vermekle yetinilemeyeceği Meclisin onun temsilciliğini onaylaması gerektiğini söylemiştir.

Hüseyin Avni (Ulaş) Bey de, Heyet-i Vekile'nin Meclisin onayını almadan böyle bir tayin yapma yetkisi olmadığını savunmuştur. Bunun üzerine Ahmed Muhtar Bey'in temsilci olması için oylamaya gidilerek Meclis'e onaylatılmak zorunda kalınmıştı. (Demirel,1994:250)

01.12.1980 Darbecilerin Turgut Özal'ı Başbakanlık Müsteşarlığına ataması



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığına 12 Eylül 1980 tarihinde ülke yönetimine el koyan cunta yönetimi, Eski Deniz kuvvetleri komutanı Bülend Ulusu'ya geçici hükümet kurması yetkisini verdi. Bu arada sivil olarak Turgut Özal, Başbakanlık Müsteşarlığına atandı.

Özal, daha sonra bu görevinden istifa ederek Anavatan Partisini kurarak siyasete atıldı. Darbe dönemi ilk seçimde de iktidar oldu.