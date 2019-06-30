0553 313 94 23

1. Amasya Mototeam05 Motosiklet Festivali

- Festivale, dünya supersport şampiyonu eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı

30 Haziran 2019 Pazar 16:48
1. Amasya Mototeam05 Motosiklet Festivali


AMASYA (AA) - Mototeam05 Amasya Motosiklet Kulübünün düzenlediği "1. Amasya Mototeam05 Motosiklet Festivali", dünya supersport şampiyonu eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret eden Kenan Sofuoğlu, ardından 30 ilden yaklaşık 500 motor tutkunuyla Saray Düzü Kışla Binası önünde bir araya gelerek şehir turu attı.

Daha sonra yaklaşık 500 motorcu, Sofuoğlu önderliğinde Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Tabiat Parkı'ndaki kamp alanına gitti.

Burada düzenlenen programda konuşan Kenan Sofuoğlu, motosiklet kullananların her zaman çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, sürüş sırasında ailelerini akıllarından çıkartmamalarını istedi.

Ağabeylerinin birini motosiklet yarışında, diğerini de trafik kazasında kaybettiğini ifade eden Sofuoğlu, şunları söyledi:

"Hepimiz motosiklet kullanıyoruz, ben de motosiklet kullanıyorum ama motosiklet kullanırken şu düşünceyi aklımızdan hiç çıkartmayalım. Bir haber gelse evimize, ağabeyimizi kaybettiğimiz, babamızı kaybettiğimiz ya da evladımızı kaybettiğimiz, o yuva nasıl yıkılır? Biz bunu yaşamış bir aileyiz. Motosikleti kullanırken bu düşüncelerle kullanın çünkü siz kaza yaptığınızda, hayatınızı kaybettiğinizde siz gidiyorsunuz ama geride kalanlar kahroluyor."

Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatında büyük öneme sahip olduğunu, ona vefa borcunu ödemek için milletvekili olduğunu vurgulayarak, "Tabii ki gönlüm hala motorculukta ama kaderin bana çizmiş olduğu çizgide şimdi farklı bir görev var. Eskiden ülkemi Avrupa'da temsil eden bir sporcuyken şimdi ülkesinde yetişen genç sporculara ve özellikle motosiklet ailesinin içinden gelen bir vatandaş olarak ülkeme hizmet etmem gerektiğini anladım." diye konuştu.

Bir yılı aşkın süredir milletvekilliği yaptığını anımsatan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletvekillerinin aşırı derecede eleştirildiğini gördüm. Bunun sebebini henüz çok bilmiyorum ama aşırı derecede eleştirildiğimi gördüm. Ne zaman ki milletvekilliği görevini kabul ettim ardından anladım ki birçok insanın tepkisini kazanmışız. Benim amacım siyasetçi olmak filan değil, bir vatandaş olarak özellikle Cumhurbaşkanımıza vefa borcu olan biri olarak görüyorum kendimi. 2002 yılının Türkiye'sini ben çok iyi biliyorum. 2001 yılında bizim iş yerimiz batmıştı tamamen çünkü orta yaşlarda olanlar bilirler, o yıllarda büyük bir kriz olmuştu. O krizden sonra birçok esnaf batmıştı ve hiçbir çaremiz yoktu. O çaresiz günlerden ekonomisi yükselen ve gelişen bir ülke konumuna geldik."

Konuşmasının ardından Sofuoğlu, birlikte fotoğraf çektirdiği motosiklet tutkunlarının sorunlarını dinledi.

Festivale katılan AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Sofuoğlu'na teşekkür ederek hediye verdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:48
  1. 1. Amasya Mototeam05 Motosiklet Festivali
  2. AK Parti Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu
  3. Amasya
  4. Milli
  5. motosikletçi
  6. Mototeam05 Amasya Motosiklet Kulübü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de ’mavi büyüme’ buluşması
    1. Mersin’de ’mavi büyüme’ buluşması
    2. Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 5..
    3. Hollanda Grand Prix'sinde zafer..
    4. Kütahya’daki trafik kazasında ölü..
    5. Antalya’da bir ayda 3’üncü rekor..
    6. Jandarmadan kaçak ilaç operasyonu
    7. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı..
    8. Atletizm: Spor Toto 16 Yaş Altı Ligi
    9. Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni..
    10. KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay:..
    11. Tarihi hamamın yanında çıkan yangın..
    12. Konya Mevlana Şiir Şöleninde şiire..
    13. 1. Amasya Mototeam05 Motosiklet..
    14. Amcasının kullandığı minibüsün altına..
    15. Kaçkarlar’a Haziran’ın son gününde kar..
    16. Batman’da 12 yaşındaki çocuk girdiği..
    17. İzmir’de caminin üzerine ağaç devrildi
    18. Triatlon ve Aquatlon Türkiye..
    19. Batı Trakya'da prefabrik ibadet yeri..
    20. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye..
    21. Sondaj gemisi ’Yavuz’ Mersin..
    22. Anız yangınında ağaçlar kül oldu
    23. İstanbul'da yaşayan Sudanlılardan..
    24. Saadetli vekilden ilginç istek! ‘Ceza..
    25. Ozan Kabak, Schalke 04'te
    26. TBMM Başkanı Şentop Manastır'ı ziyaret..
    27. 8. Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat..
    28. OSB müteşebbis heyet toplantısı Vali..
    29. Günde 1200 kalori ile 7 günde incelmek..
    30. Parkın ortasında silahlı bıçaklı..
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!