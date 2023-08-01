1 Ağustos 2013: Yazar Mustafa Miyasoğlu'nun vefatı

Mustafa Miyasoğlu, 14 Ağustos 1946’da Kayseri’de dünyaya geldi. Miyasoğlu, ilk öğrenimini Kayseri M. Karamancı İlkokulunda tamamladı. Miyasoğlu, Kayseri Anatamir Fabrikası’nda açılan Orta Sanat Okulunda usta tiyatrocu Hasan Nail Canat ve Bekir Oğuzbaşaran ile okudu, ardından Kayseri Akşam Lisesini bitirdi. Yazmaya 1966’da başlayan Miyasoğlu’nun, ilk şiiri Kayseri’de Filiz dergisinde okuyucuyla buluştu. Mustafa Miyasoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1973’te mezun oldu. Usta kalemin “Umut Suları” adlı oyunu, aynı yıl Milli Türk Talebe Birliği Tiyatrosu’nda sahnelendi.







Milli Gençlik, Yeni Sanat ve Sedir dergilerinin yönetiminde yer alan Miyasoğlu’nun yazıları, Milli Gençlik, Tohum, Hisar, Mavera, Edebiyat, Türk Edebiyatı, Yeni Sanat, Sedir, Yedi İklim, Umran, Sarmaşık, Kültür ve Berceste dergilerinde yayınlandı.



Miyasoğlu, “Kaybolmuş Günler” adlı romanıyla 1975’te Türkiye Milli Kültür Vakfı Armağanı’na layık görülürken, “Dönemeç” romanıyla 1980’de, “Bir Aşk Serüveni” ile de 1995’te Türkiye Yazarlar Birliği’nin “Yılın Romancısı” ödülünü kazandı.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Repertuvar Kurulu’nda 1996-1998’de görev alan Miyasoğlu’nun Ahmet Midhat Efendi’nin “Daniş Çelebi ve Sümbül” eserinden uyarladığı “Çengi” adlı oyunu 1999’da Şehir Tiyatrolarında sahnelendi. Oyun İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından 2003’te Naşit Özcan yönetiminde yeniden izleyiciyle buluştu. Başarılı edebiyatçı, 1974-1985 yıllarında İzmit ve İstanbul’da edebiyat öğretmeni, 1985-1998 arasında Mimar Sinan Üniversitesinde, 1988-1992 yıllarında ise Pakistan’da İslamabad Modern Diller Milli Enstitüsünde Türkçe okutmanı olarak görev yaptı. Suffe Yayınları’nı 1982’de kuran Miyasoğlu, 1988’e kadar Suffe Kültür Yıllığını yayınladı. Çeşitli şiir ve hikayeleri İngilizce, Arapça ve Urduca’ya çevrilen Miyasoğlu’nun, Milli Kültür Vakfı özel armağanını kazanan “Hicret Destanı” şiiri, Mısırlı akademisyen Prof. Dr. Muhammed Harb tarafından Arapça’ya çevrildi.







Eserleri, Samsun, Ankara ve Kahire üniversitelerinde tez konusu oldu. 1 Ağustos 2013’te 67 yaşındayken İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve Eyüp’teki Bahariye Kabristanı’na defnedildi.