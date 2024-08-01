1 Ağustos 1925: Mustafa Taki Efendi'nin vefatı (Alim/Mebus)

1289/1873 yılında Sivas’ta doğan Mustafa Takî ilk tahsilini Sivas İbtidâî Mektebi ile Rüşdiyesi’nde almış, tâkîb eden dönemlerde sürdürdüğü medrese eğitimiyle üst düzey tahsil görmüş, Arapça ve Farsça’ya olan hâkimiyetini ilerletmiş, kelâm, fıkıh, ilm-i ferâiz, tefsir, hadis ve siyer ilim dallarında mâhir konuma gelmiştir.



1887 yılında Sivas’ta Sorgu Hâkimi Yardımcılığı görevi ile memuriyet hayâtına başlayan Mustafa Takȋ, 1891 yılında Hafik İlçesi Sorgu Hâkimi Yardımcılığına, 1894-1913 târihleri arasında Sivas Adliyesi’nde Bidayet Mahkemesi zâbid kâtipliği, müdde-i umûmî (başsavcı) kâtipliği, Bidayet Mahkemesi başkâtipliği ve mahkeme âzâ mülâzımlığı vazîfelerine atanmıştır.







1887-1913 târihleri arasında belirtildiği üzere Adliye Teşkilatı’ndaki hizmetleri deruhte eden Mustafa Takȋ Efendi 1914 yılında Sivas Sultanisi’nde Arapça müderrisliği görevini deruhte etti. Dârulhilâfe Osmanlıca, Nahiv ve fıkıh müderrisliği vazîfelerinde bulundu. 22 Nisan 1920 târihine kadar müderris ve dersiâm olarak fıkıh ve tefsir hocalığı vazîfesini deruhte etti.







1920’de TBMM. I. Dönem Sivas Mebusu olarak Meclise girdi. Mecliste Şer’iye, Evkaf, Adâlet, İrşad, Anayasa, Dilekçe, Millî Eğitim komisyonlarında ve Memurin Muhakemât Tetkik Kurulu’nda çalıştı. Bu arada III. Toplantı yılında bir süre Dilekçe Komisyonu başkanlığını yaptı. Dönem içinde 7’si gizli oturumlarda olmak üzere TBMM kürsüsünden 43 konuşma yaptı; 5 kânun önerisi verdi. I. Dönem milletvekilliğinden sonra 1923’te Sivas’ta Hadis ve Arapça öğretmenliği vazîfesini deruhte etti.







1 Ağustos 1341/1925 târihinde Gürün’de vefât eden Mustafa Takî Efendi, Sivas’a defnedildi. Kabri Sivas’ta Abdülvahhab Gâzi Türbesi yakınındadır.