Afganistan'da 1 ABD askeri öldürüldü

Afganistan'da bir ABD askeri öldü. NATO'ya bağlı Kararlı Destek Misyonu'nda görev yapan askerin ölümüyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Bu yıl 8 oldu

Son olayla birlikte Afganistan'da bu yıl hayatını kaybeden ABDaskeri 8 çıktı.

Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor. 2001'de Afganistan'ı işgal eden ABD, devam eden 17 yılda 2 bin 400 askerini kaybetti.