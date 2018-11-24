Afganistan'da 1 ABD askeri öldürüldü
NATO için Afganistan'da görev yapan ABD askeri öldürüldü. Böylelikle son 1 yılda ölen ABD'li sayısı 8 oldu.24 Kasım 2018 Cumartesi 10:25
Afganistan'da bir ABD askeri öldü. NATO'ya bağlı Kararlı Destek Misyonu'nda görev yapan askerin ölümüyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
Bu yıl 8 oldu
Son olayla birlikte Afganistan'da bu yıl hayatını kaybeden ABDaskeri 8 çıktı.
Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor. 2001'de Afganistan'ı işgal eden ABD, devam eden 17 yılda 2 bin 400 askerini kaybetti.
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