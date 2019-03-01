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1-7 Mart Deprem Haftası

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Can Ayday Türkiye’nin yüzde 95’inin deprem riski altında olduğunu söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 13:00
1-7 Mart Deprem Haftası

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Can Ayday Türkiye’nin yüzde 95’inin deprem riski altında olduğunu söyledi.


1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ayday "Son yıllarda her konunun bir haftasının yapılması ve gündeme getirilmesi olağan bir durum oldu. Fakat 1-7 Mart arasında kutlanan ve hatırlanan Deprem Haftası diğer kutlamaların arasında farklı bir kutlamadır. Ülkemizin toplam alanının yüzde 95’i deprem tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle deprem riskli alanların, bölgelerin, şehirlerin, ülke ekonomisini kalkındıran sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğu deprem riskli alan içine girmektedir. Sadece yakın geçmişte yaşanan 1999 Marmara Depreminde yaşamını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 30 bin olması bunun en önemli göstergesidir. Gelişen teknoloji ve bilim daha depremi önceden bilme seviyesine ulaşamamıştır. Fakat günümüzde depreme karşı önlem, deprem öncesi yapılanlar, araştırmalar, eğitimler ile en aza indirmeye çalışılmaktadır. Öncelikle tüm Türkiye’de ve yaşadığımız Eskişehir’de bu tür çalışmalar ve eğitimler yapılmakta mı sorusuna cevabımız ’hayır’ olmaktadır. Bu kadar riskli bir koşulda deprem riskini bilerek yaşamak gerçekten bu yerlerde yaşayanlara haksızlık olmaktadır" dedi.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1-7 Mart arası Deprem Haftası olarak kutlanacağını, demeçler verileceğini, toplantılar yapılacağını ancak 365 gün bu konuda öncelikli olarak yapılması gerekenlerin yapılmayacağını kaydeden Ayday, "Biz jeoloji mühendislerine kulak vermeden, hatta kulak tıkayarak, birçok belediye de jeoloji mühendisi çalıştırmayarak, yapılan bina, tünel, gibi jeolojik ve jeoteknik rapor sonuçlarına bakmadan tasarlanan yapılarda deprem sonucu yaşanacak can ve mal kayıplarına karşı şimdiden hazırlıklı olmamız gerektiğini bildiriyor, yetkilileri gerekli önlemleri alma konusunda bir kez daha uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:00
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