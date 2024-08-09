09.08 2020: Hizanlı Molla Nizameddin'in vefatı (Mutasavvıf)

Seyda Molla Nizameddin Yakışık 1967 yılında Bitlis’in Tatvan İlçesine bağlı Çavuşlar (Kirtvan) Köyünde dünyaya gözlerini açmıştır. İlim tahsiline Tatvan’ın Köprücük Köyü Sandıklı mezrasında müderrislik yapan babasının yanında başlamıştır. Aynı köyde ilkokuldan mezun olup 1982 yılında Tatvan’da ortaokulu bitirmiştir. Bu sırada bölgenin çeşitli medreselerinde medrese eğitimine de devam etmiştir. 1988 yılında Bitlis İmam Hatip Lisesinden, 2000 yılında da İlahiyat ön lisans programından mezun olmuştur.



Seyda Molla Nizameddin Medrese İcazetini babası Seyda Molla Muhyeddin’in yanında Tatvan’ın Ekindüzü Köyünde almıştır. İcazetini aldıktan sonra da 1990 yılına kadar aynı köyde medrese hizmetine devam etmiştir.

1991 yılında Tatvan’ın Merkez Medine Camisine imam-hatip olarak atanmıştır. Bu tarihten itibaren Medine Camii’nde hem İmam Hatiplik hem de burada kurmuş olduğu Medine Medresesinde müderrislik hizmetlerine devam etmiştir. Burada sadece medrese bünyesindeki talebelere değil; dışarıdan gelen imam hatip ve ilahiyat öğrencilerine de Arapça, tefsir, fıkıh, siyer gibi dersleri okutmuştur.







Bu hizmet aralıksız bir şekilde devam ederken 2019 yılında imam hatiplik görevinden emekli olmuştur. Emeklilikten sonra da kurucusu olduğu Medine Medresesinde ilim öğretmeyi, talebe yetiştirmeyi sürdüren hocamız aynı görevi ifa ederken 09.08 2020 tarihinde Hakk’ın rahmetine yürümüştür.



Seyda Molla Nizameddin’nin eğitim anlayışı günümüz Müslümanlarının çağdaş dünya karşısındaki ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir medrese anlayışıydı. O, kadim mirasın hakkıyla anlaşılması gerektiğini düşünüyor; ayrıca ulemanın değişime de kayıtsız kalmaması gerektiğini savunuyordu. Bu düsturlar ışığında onlarca imam ve müderris adayları yetiştirmiştir. Ehl-i Sünnet ve’l-cemaatın çizgisinden taviz vermeyen Seyda Molla Nizameddin, mukaddesatlara sahip çıkma hususunda da kadim ulamanın çizgisine hassasiyetle uymaya gayret etmiştir.