09.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍۢ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْۜ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْۜ اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ هُمُ الْفَاسِقُو
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer; kötülüğü özendirip iyiliği engellerler, hayır için harcamaya elleri varmaz.
Onlar Allah’ı umursamadılar, O da onları kendi hallerine bıraktı.
Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir."
(Tevbe Suresi - 67) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Bu âyette münafıkların karakterine işaret edilmektedir.
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
Münafığın üç alameti vardır: Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder. (Buhari)