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Oruç

09.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-05-09 08:43:00 - 2020-05-09 08:48:17
09.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi


اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍۢ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْۜ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْۜ اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ هُمُ الْفَاسِقُو

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer; kötülüğü özendirip iyiliği engellerler, hayır için harcamaya elleri   varmaz.

 Onlar Allah’ı umursamadılar, O da onları kendi hallerine bıraktı.

 Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir."

(Tevbe Suresi - 67)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Bu âyette münafıkların karakterine işaret edilmektedir.

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

Münafığın üç alameti vardır: Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder. (Buhari)

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