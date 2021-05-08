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Oruç 08.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

08.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-05-08 08:05:00 -
08.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

 



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1﴿

Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! ﴾2﴿

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. ﴾3﴿

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. ﴾4﴿

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ﴾5﴿

 (Kadr Suresi)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş   günahları bağışlanır."

(Buhârî, Kadir, 1)

Hz. Aişe validemiz demiştir ki; Rasûlüllah (s.a.s)'e:

"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"- Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu

(Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

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