  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç

08.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-05-08 08:28:00 -
08.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi


يَٓا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَر۪يمِۙ   اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوّٰيكَ فَعَدَلَكَۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?  

 O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi."

(İnfitâr Suresi - 6-7)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Devamındaki âyetlerden anlaşıldığına göre buradaki “ey insan” hitabıyla özellikle belli bir kişiye veya bütün insanlara değil, sûrenin asıl konusu olan kıyamet, âhiret ve uhrevî yargılanma ve hesap vermeyi inkâr edenlere, bunu imkânsız görenlere hitap edilmektedir.

Rab ismi ve bu ismin sıfatı olarak geçen kerîm, Cenâb-ı Hakk’ın “cemal sıfatları” denilen ve kullarına yönelik lutufkârlığını ifade eden isim ve sıfatlarındandır.

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Ya Resulallah! Anamla babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye soran birisine Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur:

“Evet! Onlara dua eder, günahlarının bağışlanmasını dilersin, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabasını koruyup gözetirsin, dostlarına da ikramda bulunursun.”

(Ebu Davud, Edeb, 120; İbni Mace, Edeb) 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kubilay.

Allahın laneti,bu ülkedeki hırsızlara üç kağıtçılara kamu malını yiyenlere,eşlerine çocuklarına yandaşlarına yedirenlere,yetimin garibin hakkını yiyenlere olsun.Allah onların tümünü kahreylesin.
  • Yanıtla
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı