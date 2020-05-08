08.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَٓا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَر۪يمِۙ اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوّٰيكَ فَعَدَلَكَۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?

O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi."

(İnfitâr Suresi - 6-7) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Devamındaki âyetlerden anlaşıldığına göre buradaki “ey insan” hitabıyla özellikle belli bir kişiye veya bütün insanlara değil, sûrenin asıl konusu olan kıyamet, âhiret ve uhrevî yargılanma ve hesap vermeyi inkâr edenlere, bunu imkânsız görenlere hitap edilmektedir.

Rab ismi ve bu ismin sıfatı olarak geçen kerîm, Cenâb-ı Hakk’ın “cemal sıfatları” denilen ve kullarına yönelik lutufkârlığını ifade eden isim ve sıfatlarındandır.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Ya Resulallah! Anamla babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye soran birisine Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur:



“Evet! Onlara dua eder, günahlarının bağışlanmasını dilersin, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabasını koruyup gözetirsin, dostlarına da ikramda bulunursun.”

(Ebu Davud, Edeb, 120; İbni Mace, Edeb)