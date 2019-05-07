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07.05.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Mayıs 2019 Salı 05:39
07.05.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

اَيَّاماً مَعْدُودَاتٍۜ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يضاً اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَۜ وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْك۪ينٍۜ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُۜ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

"Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde    tutar. 

 Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.

 Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır.

 Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. 

( Bakara Suresi, âyet:184)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhive Sellem) 

Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ,  bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar.

(Buhârî, Cihâd 36; Müslim, Sıyâm 167-168.)

 

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 05:39
  1. 07.05.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara 184
  3. orucun mükafatı
  4. yolcunun orucu
  5. hastanın orucu

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