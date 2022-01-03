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Tarih 03 Ocak 1922: Mersin düşman işgalinden kurtuldu
Tarih

03 Ocak 1922: Mersin düşman işgalinden kurtuldu

03 Ocak'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 03 Ocak 1922: Mersin düşman işgalinden kurtuldu. 03 Ocak 1941: Diyanet'in kurban derileri fetvası. 03 Ocak 1983: Diyarbakır'da apartman çöktü: 83 kişi öldü. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 08:22:00 -
03 Ocak 1922: Mersin düşman işgalinden kurtuldu

03 Ocak 1922: Mersin düşman işgalinden kurtuldu

Fransızların işgali altında olan Mersin, Milli Mücadele ruhu ve Milli Birlik Beraberlik bilinci ile bundan tam 100 yıl önce 3 Ocak 1922 yılında Mersinliler tarafından destanlar yazılarak kurtarılmıştır.



03 Ocak 1941: Diyanet'in kurban derileri fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban derileri ve bağırsaklarının Türk Hava Kurumu'na bağışlanmasına ilişkin fetva verdi.




03 Ocak 1983: Diyarbakır'da apartman çöktü: 83 kişi öldü

Diyarbakır'da 7 katlı, 28 daireli Hicret apartmanı çöktü, enkaz altından 83 ceset çıkarıldı.

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